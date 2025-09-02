3日も危険な暑さが続いていますが、ビーチにも異変が起きています。そのビーチが、神奈川・藤沢市の片瀬西浜・鵠沼海水浴場です。2025年の開設期間は、例年通りだと8月31日までですが、異例の暑さが予想されたことから、特別に9月7日まで延長しました。3日の藤沢市は、すでに31.1度を観測するなど厳しい暑さの中、「夏の最後」を味わおうと海に入る人の姿が多く見られました。訪れた人は、「1週間延長してもらってうれしいです」「