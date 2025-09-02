Image: MajinBu Official ここに全部まとめておいたので！毎年新モデルが投入される、Apple（アップル）のiPhoneシリーズ。今年は｢iPhone 17｣シリーズとなる見込みですが、早くも多方面からさまざまなウワサが聞こえてきています。ひょっとしたら新しいモデルが追加されるのかも！みたいな、大きな変化の可能性もまことしやかに囁かれているので、今年のiPhoneこそ狙い目な1台になる…可能性