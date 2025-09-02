元モーニング娘。の市井紗耶香（41）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。娘が撮影したという“自然体”ショットを公開した。【写真】「綺麗ですね」「めちゃくちゃかわいい」市井紗耶香の娘が撮影した“自然体”ショット市井は「8月も終わり 9月も楽しみだ！ #ありがとう夏休み #娘カメラマン #自分じゃ撮れない」のコメントとともに、夏らしい装いで笑顔でスマートフォンを見ている自身のソロショットをアップ。この