シンプルだから作りやすいクレープ生地の黄金比率薄力粉40g砂糖20g卵1個バター10g牛乳1/2カップ口に運ぶとふわりと広がる焦がしバターの風味。縁はパリッと香ばしく、生地はむっちり。主役になれるクレープ生地です。クレープ生地クレープ生地に使うバターは、有塩のもの。ほどよい塩けがポイントに。 少し色づくまで焦がしてから加えると、香りと味が引き立ちます。生地を薄くきれいに広げるコツは、手首を返すようにしてフライパ