◇テニス 全米オープン 女子シングルス(日本時間2日、アメリカ・ニューヨーク)大坂なおみ選手が全米オープン女子シングルスに出場し、ママになって初のベスト8進出となりました。世界ランク24位の大坂選手は日本時間2日、女子シングルス4回戦に出場。世界ランク3位に君臨するアメリカのココ・ガウフ選手と対戦し、第1セットを6-3、第2セットを6-2で取り、ストレート勝利を飾りました。試合後に「この大会で私が最も重視したいのは