TBSの火曜ドラマ『初恋DOGs』の第10話（最終回）が9月2日に放送予定です。【写真】しろさき動物病院のメンバー『初恋DOGs』は、主演の清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じます