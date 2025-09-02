中国国営テレビによりますと、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領の会談がきょう午前、北京中心部にある人民大会堂で始まりました。会談では両国の関係やウクライナ情勢のほか、アメリカのトランプ政権との関係などについて協議するものとみられます。両首脳はこれに先立ち、モンゴルのフレルスフ大統領を交えた3者会談も行いました。