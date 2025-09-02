クマ浅尾慶一郎環境相は2日の閣議後記者会見で、1日の改正鳥獣保護管理法施行で開始した「緊急銃猟」制度で、発砲に伴い刑事、行政責任を問われないかハンターの間で懸念があることについて「地域の関係者の連携が不可欠で、ハンターの皆さまに安心して対応していただける環境整備が重要だ」と強調し、今後もハンター向けの研修会を行う予定だと述べた。緊急銃猟は、人の生活圏にクマなどが出没した場合、自治体の判断で発砲が