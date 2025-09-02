上伊那郡中川村の棚田では酒米の稲刈りが行われました。稲刈りが行われたのは中川村の「飯沼の棚田」です。農林水産省が定める優良な棚田「つなぐ棚田遺産」に認定されています。2日は23枚の棚田、およそ100アールで稲刈りをしました。伊那市に本社を置く「伊那食品工業の」グループ会社や行政そして地元住民などが協力して管理しています。収穫されたのは5月に植えられた日本酒用の酒米「美山錦」。今年も記録的な猛