山形県内は2日も厳しい暑さとなり、山形市ではすでに猛暑日となっています。一方、3日にかけて大気の状態が不安定となり、大雨となる所がある見込みです。山形地方気象台によりますと、2日の山形県内は高気圧に緩やかに覆われて、晴れや曇りとなっています。午前11時までの最高気温は、山形市が35.1度と猛暑日となっているほか、ほとんどの地点で真夏日となっています。2日の予想最高気温は、山形37度、米沢36度、酒田と新庄は34度