「ぐっすり眠れないと健康に悪いのでは？」と不安に感じているあなた。もしかすると眠りに対する思い込みや誤解があるかもしれません。そこで世界的な睡眠学者であり、ノーベル賞候補ともいわれる柳沢正史先生に話を聞きました（構成：山田真理）【写真】寝る前のスマホは睡眠の質を下げる？* * * * * * *現役世代は「睡眠不足」、シニアは「不眠」が悩み昨今、日々の睡眠不足が借金のように積み重なる「睡眠負債」という言葉が、