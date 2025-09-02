¥Õ¥ê¥Õ¥ê°áÁõ¤Ç?¥¢¥¤¥É¥ë¥Ý¡¼¥º?CBC¥Æ¥ì¥Ó(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(23)¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¡ØÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥¤¥É¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿»ÜÀß¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÂÎ¸³¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö¥­¥é¥­¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾ÈÌÀ¡¢¥«¥á¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ