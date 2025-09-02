J1アビスパ福岡のU―18（18歳以下）所属で、トップチームに2種登録されている前田陽輝（16）が海外留学を経てたくましさを増している。クラブOBの冨安健洋のサポートで8月に2週間、ドイツに短期留学。帰国後に出場した育成年代のリーグ戦「プレミアリーグ」で早速得点を決めるなど、貴重な経験を生かしている。前田は6月の天皇杯・沖縄SV戦でクラブ最年少の16歳7カ月17日で公式戦ゴールを決めた期待の逸材。この夏、ドイツ1部