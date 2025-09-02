Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、9月1日（月）に自身のInstagramを更新。浴衣姿の写真をアップし、「彼氏感半端ない」「国宝級イケメン」などとファンから反響が集まっている。【写真】骨格すらも「カッコいい」と話題にミセス 若井滉斗の浴衣姿ほか■輪投げの腕前は!?新曲「夏の影」のリリースを記念し、8月19日（火）から8月31日（日）までの13日間限定で、渋谷・MIYASHITA PARKでイベント「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYA