NHK総合の音楽番組『うたコン』が、9月9日に「歌手人生 この一曲」をテーマに生放送される。番組では、各出演者にとって転機となった楽曲や最新曲が披露され、キャリアの歩みを彩るパフォーマンスが展開される。【写真】King ＆ Princeら9月9日『うたコン』出演者たち幕開けは坂本冬美が、カバーながら自身の代表曲となった「また君に恋してる」を披露。続いて、細川たかしが「心のこり」、King ＆ Princeがデビュー曲「シンデ