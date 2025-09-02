三谷幸喜が脚本、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が、フジテレビ系にて毎週水曜22時に放送されることが決定。初回は10月1日。【写真】三谷幸喜の監督映画“出すぎ”俳優ランキング1位はなんと皆勤賞三谷幸喜が25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマの脚本を手がけることが決定。三谷は大河ドラマ『真田丸』（NHK）や『鎌倉殿の13人』（NHK）がヒットしたこと