½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¡¢1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë¸¶¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î29Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¸ø³«µ­Ç°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÆÞÌî¤ê¤»¤ÎÀ¼¤òÃ´