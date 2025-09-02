お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（４７）が２日までにＸ（旧ツイッター）を更新。生まれて初めての海外旅行で、いきなりやらかしたことを明かした。渡辺は現在米国に滞在中で「バナナマンの設楽さんと設楽さんのお友達とウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに来ています」と投稿。続けて「生まれて初めての海外旅行ですがダラス空港で２０時間くらい動けず初の海外旅行でロストバゲージしました。初海外で浮かれて買ったＲ