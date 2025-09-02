大塚製薬株式会社の男性向けトータルスキンケアブランド「ＵＬ・ＯＳ」（ウル・オス）は、ブランドのイメージキャラクターであり今年６０歳を迎えた歌手で俳優の吉川晃司（６０）とコラボレーションした「吉川晃司×『ＵＬ・ＯＳ』」プレゼントキャンペーンを、１日より実施した。「ＵＬ・ＯＳ」は肌本来の健やかさをサポートし、自分らしい生き方を提案。２０２３年より自分らしい生き方とは何かを探究するプロジェクト「ＵＬ・