1日、都内で行われたパナソニックのヘアドライヤーのイベントに、フリーアナウンサーで俳優の田中みな実（38）らが登壇した。【映像】笑顔で手を振る田中みな実来年40代を迎えるという田中は、いま美容面で意識していることについて明かした。田中「年々思うのが髪がきれいな方って、若々しく見えて、魅力的に見えるなと思うんです。なので、髪の毛のケアはいま、お肌よりも注力しているかもしれないです」また、今年フリー