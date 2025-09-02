二ツ目落語家・春雨や晴太と二ツ目講談師・神田鯉花が８月１１日に結婚したことが２日、分かった。落語芸術協会が発表した。ふたりは連名の文書を公表。「結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告し、「二つのものは一つずつ、一つのものは半分に。二人仲良く歳を重ねて支え合って生きていこうと思います」とつづった。さらに「落語家と講談師、芸種は違えど同じく芸の道を歩んでおります。寄席演芸界の発展