静岡県が浜松市に建設を計画する新たな野球場を巡り、浜松市の中野祐介市長らが9月1日、鈴木康友知事に多目的ドーム型の整備を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】「ドーム型早期実現を」新球場巡り浜松市長ら要望 知事「県のトップになってみると大変厳しい」＝静岡 浜松市の中野市長は1日、県が浜松市に建設を計画する新たな野球場について、「建設促進期成同盟会」の会長として鈴木知事を訪問しました。