愛知県一宮市で車にはねられ死亡した妊婦の遺族が2日記者会見し、「胎児も被害者だ」と訴えた。事故後に緊急手術で生まれ障害が残った女児に対する自動車運転処罰法違反の罪も運転手に問うよう求める署名を、名古屋地検一宮支部に提出した。