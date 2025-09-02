大阪市西成区の小学校前で５月、車が児童の列に突っ込み７人が重軽傷を負った事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職矢沢勇希容疑者（２９）（東京都東村山市）が逮捕直後の大阪府警の調べに「別の小学校でも子どもを狙っていた」という趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材でわかった。大阪地検が刑事責任能力を調べるため５月から実施していた鑑定留置は今月１日で終了。地検が起訴の可否を慎重に検討している。事件