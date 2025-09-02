任期満了に伴う静岡県の長泉町長選が9月2日に告示され、これまでに現職の池田修さんが立候補の届け出を済ませています。このほかに立候補の動きはなく、無投票の公算が大きくなっています。 【写真を見る】長泉町長選告示 現職・池田修氏が3期目を目指し立候補 他に動きなく無投票の公算＝静岡 長泉町長選に立候補したのは、現職で3期目を目指す池田修さん（68）です。 ＜現職 池田修候補＞ 「これまでにない難しい財政状況が