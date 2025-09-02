【オークランド近郊（米国）１日＝金川誉】サッカー日本代表は米国遠征（７日・メキシコ戦、１０日・米国戦、いずれも日本時間）の初日となった１日（現地時間）、カリフォルニア州オークランド近郊でトレーニングを開始した。この日はランニングなど軽めの内容で、時差調整や疲労回復につとめた。ＦＣ東京でも好調を維持している最年長のＤＦ長友佑都（３８）は「今の状態なら、代表でしっかりプレーできると自信を持って言える