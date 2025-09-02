尾道市で名産のイチジクが出荷のピークを迎えています。 大きく口を開けきれいな赤紫色に色づいたイチジク。「蓬莱柿」という品種で、ほどよい酸味と強い甘みが特徴です。 尾道市では約２４０戸で栽培され、県内シェアは７割を超えています。暑さで１週間程度収穫が遅れましたが、雨が少なく例年よりも甘さが際立ついい出来栄えだということです。 ＪＡ尾道市 いちじく部会 高橋泰登部会長「梅雨が早くあがったので高温を