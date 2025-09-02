【モデルプレス＝2025/09/02】Snow Manの深澤辰哉が、9月1日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）に出演。MCを始めるきっかけとなった人物を明かした。【写真】Snow Man深澤辰哉の転機となった人物◆深澤辰哉、MCを始めるきっかけとなった人物を告白この日は「未公開シーン大放出SP」と題し、過去に放送された回の未公開シーンを公開。河合郁人を中心とした「河合会」のメンバーとして出演した深澤は、