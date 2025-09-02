バイクで信号無視をするなど、危険な走行を繰り返した少年らが逮捕されました。バイク数台が赤信号を平然と無視し、車体を左右に揺らしながら運転していました。高校生の少年ら4人は2025年6月、東京・立川市内で、バイク3台で信号無視や道路に広がって運転するなど、危険で迷惑な走行を繰り返した疑いが持たれています。少年らは地元の友人グループで、「パトカーに追いかけられたのでテンションが上がって信号無視などをした」と