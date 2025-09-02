２０２５中国−ＳＣＯ氷雪スポーツモデル区国際カーリング招待大会の様子。（資料写真、伊春＝新華社配信）【新華社ハルビン9月2日】中国黒竜江省はここ数年、中国−上海協力機構（SCO）氷雪スポーツモデル区として大会開催や人材育成、産業・文化振興、協力関係の構築を全面的に推進してきた。黒竜江省体育局SCOモデル区総合協調処の責任者、張宇（ちょう・う）氏は、同省が第9回冬季アジア大会を契機に複数の競技施設を改修