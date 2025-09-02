頼れるディフェンスリーダーが大事なアメリカ遠征に間に合わせた。日本代表DF板倉滉(アヤックス)は8月下旬、右足の負傷でエールディビジ1試合を欠場したが、無事に9月シリーズ初日のトレーニングに合流。W杯開催国での貴重な親善試合に向け、「W杯まで数少ないテストマッチで、今回もいい相手と試合ができるので、自分含めてみんなでコミュニケーションを取りながら大事な試合にしないといけない」と意気込んだ。板倉は今季、3