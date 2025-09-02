アメリカ遠征中の日本代表が現地時間1日、国際親善試合メキシコ戦(6日)に向けてオークランドで始動し、25人が合流した。所属クラブでの試合からのリカバリーのため、選手たちはボールを使ったトレーニングを行わず、約30分間にわたってランニングなどで汗を流した。この日は所属クラブの事情によって合流が遅れているFW前田大然(セルティック)、同日に追加招集が決まったDF菅原由勢(ブレーメン)を除いた25人が合流。MF三笘薫(