老朽化が進む熊本県営のスポーツ施設について、整備方針を検討していた有識者会議が提言書をまとめました。 【写真を見る】熊本県立総合体育館は「同じ場所で建て替えを」有識者が提言築65年のリブワーク藤崎台球場は「菊陽町と共同整備の可能性」も 築43年の県立総合体育館には「同じ場所で建て替えるのが最も適している」と示されました。 県立総合体育館は、収容人数などの点でプロバスケットボールの国