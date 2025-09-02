新潟県は医師不足解消のため設定している大学医学部の地域枠について、来年度の定員が12校77人で、今年度と比べ縮小する見通しを発表しました。1日、県が発表したのは来年度の大学医学部の地域枠の見通しです。地域枠は県が各地の大学と連携し設定していて、修学資金を県などが貸与し、学生は卒業後に県内の指定された医療機関で9年間働くことにより、修学資金の返還が免除されます。医師不足解消のため県はこれまで連携する大学や