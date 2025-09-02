今日2日昼頃に大阪市では気温が35℃を超え、猛暑日になりました。今年42日目の猛暑日で、昨年の年間最多記録を更新しました。また今日は大阪市内だけでなく、各地で猛暑が予想されます。万全の熱中症対策が必要です。大阪では歴代最多の年間猛暑日日数に今日2日も近畿各地、朝から青空が広がり、真夏を思わせるような強い日差しが照り付けています。大阪市では気温がぐんぐん上がり、昼頃には35℃を超え、今年42日目の猛暑日になり