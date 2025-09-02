鹿児島県内で先月、行方不明の女性を発見したとして、警察犬が表彰されました。デビューから2か月連続のお手柄となりした。 表彰を受けたのは、県警の直轄警察犬でオスのと、鑑識課警察犬係の福留明光さんです。 先月上旬、県内で90代の女性が行方不明になり、警察や消防が2日捜索し、発見できない中、ウォルト号が3日目に捜索に加わったところ、自宅から1.5キロ離れた山の中で女性を発見しました。女性は命に別状はありま