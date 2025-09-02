米国遠征中のサッカー日本代表は1日（日本時間2日）、米カリフォルニア州オークランドで全体練習をスタートし、6日（同7日）の国際親善試合メキシコ戦に向けて調整した。気温25度。練習時間は約30分で、ボールを使わないランニング中心のメニューで汗を流した。MF藤田譲瑠チマ（23＝ザンクトパウリ）は今夏にベルギー1部シントトロイデンからドイツ1部ザンクトパウリに移籍してステップアップ。今遠征は同じボランチのMF守田、