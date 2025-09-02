クレモネーゼ(イタリア1部)は1日、レスター・シティ(イングランド2部)の元イングランド代表FWジェイミー・バーディー(38)を獲得したと発表した。同選手はキャリア初の国外移籍。契約期間は1シーズンだが、一定の条件を満たせば延長オプションが付与されるという。バーディーはアマチュア選手からステップアップし、2012-13シーズンにレスターへ移籍。2015-16シーズンに元日本代表FW岡崎慎司氏らとともに、奇跡のプレミアリーグ