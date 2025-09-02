鹿児島市議会の9月定例会がきょう2日、開会しました。災害時に避難所にもなる小中学校の体育館に空調設備を初めて設置するための費用などを盛り込んだ補正予算案が提案されました。 きょう2日開会した鹿児島市議会の本会議では、およそ23億5200万円の補正予算案など、議案38件が提案されました。 補正予算案には、災害時に避難所に指定されている小中学校の体育館に空調設備を設置するための費用3700万円余りが盛り込まれました