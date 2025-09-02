ドジャースが日本時間2日、負傷者リスト入りしていたキム・ヘソン選手とマイケル・コペック投手が復帰したことを発表しました。今季加入したキム選手はここまで58試合に出場し、打率.304、2本塁打、15打点、12盗塁、OPS.744を記録し、期待以上の活躍を見せていましたが、7月に入ってからは大きく調子を落としており、21試合で打率.193にとどまっていました。そして日本時間7月30日に左肩の滑液包炎で負傷者リスト入りしていました