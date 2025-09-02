ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）が2日午後11時から放送される。【写真】圧倒的存在感…集結した黒ギャル『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。2日の放送では、元カリスマギャルモデル・小森純が“伝説の黒ギャル”の今をリポートする。2000年代の渋谷カルチャーを象徴