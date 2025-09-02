【明治安田J1リーグ】浦和レッズ 1ー0 アルビレックス新潟（8月31日／埼玉スタジアム2002）【映像】腕と足の間をすり抜ける“ハンド未遂”の瞬間（リプレイあり）際どいハンド未遂の瞬間がファンの間で話題になった。J1リーグ第28節で浦和レッズとアルビレックス新潟が対戦。その74分に際どい事象が発生する。新潟が左サイドからクロスを入れると、ファーでFWブーダが折り返した。このボールがブーダと一緒に競っていた浦和