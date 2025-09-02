火曜日は前線の影響で東北で大雨となっている所があります。東北では水曜日にかけて土砂災害などに厳重な警戒が必要です。九州から東北は35℃以上の猛暑日になる所も多く、広く危険な暑さが続きそうです。前線の影響で、東北北部では非常に激しい雨の降っている所があります。水曜日にかけて断続的に発達した雨雲がかかり、東北では総雨量が平年の9月の1か月分を上回る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や