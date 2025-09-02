ネット銀行大手のＰａｙＰａｙ銀行は２日、普通預金で、利息の代わりにポイントを付けるサービスの提供を始めたと発表した。預金者が利息か、通常の金利に０・１％分を上乗せした額に相当する「ＰａｙＰａｙポイント」を受け取るかを毎月選べるようにした。国内の銀行で初めての取り組みとなる。サービス開始に伴い、ＰａｙＰａｙ銀は複数の特許を出願した。ＰａｙＰａｙ銀の普通預金では現在、口座残高に応じて最大年０・４