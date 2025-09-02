お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしご高）、ラランドのサーヤが2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。【集合カット】異色のメンバー!?エレガントに座り笑顔の中村ゆり＆山下美月らイベントでは、恋愛相談に答えることに。ここで登場したのが自ら動かしてバロメーターを示すレバーだった。『人生が変わる1分間の深イ