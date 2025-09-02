山形県酒田市で8月28日、横断歩道を渡っていた女子中学生が車にはねられ意識不明の重体になっている事故を受けて、警察は9月1日、事故現場で緊急取り締まりを行いました。この事故は、8月28日、酒田市亀ヶ崎3丁目の十字路交差点で近くの中学校に通う3年の女子生徒が横断歩道を渡っていたところ、手前で停止した乗用車を追い越して交差点に進入した軽乗用車にはねられ、頭などを打って意識不明の重体になっているものです。警察は、