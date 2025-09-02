秋田朝日放送 秋田県内は２日大雨となっているところがあり、五城目町の内川川（うちかわがわ）や能代市の檜山川で氾濫が発生しました。 秋田県内は前線や暖かく湿った空気の影響で雷を伴った非常に激しい雨が降り、能代市では２４時間降水量が９月の観測史上最大となる１４９ｍｍを観測しました。 五城目町によりますと２日午前９時１１分に内川川が氾濫し、内川地区に緊急安全確保が出されました。また、富津内川も氾濫