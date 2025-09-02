NZドル円一時８月２０日以来の８７円台回復復＝東京為替 円売りが進む中、NZドル円は８７円０５銭までと一時８７円台を回復。８月２０日以来の高値圏。８月２０日はNZ中銀金融政策会合で利下げを決定。利下げ自体は想定内も、追加利下げを示唆したことがサプライズとなり急落した。その時の下げ分を今日の円安でようやく解消。 NZDJPY86.92