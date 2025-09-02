俳優の千葉雄大が2日、都内で行われたPrime Video『セフレと恋人の境界線』（9月3日からプライム会員向けに独占配信）配信直前イベントに参加した。【集合カット】異色のメンバー!?エレガントに座り笑顔の中村ゆり＆山下美月ら千葉はヒゲ姿で登場。スタジオMC陣のYOU、高比良くるま（令和ロマン※高＝はしごだか）、サーヤ（ラランド）との収録を振り返った千葉は「楽しかったです。みんなで映画を観ている感じで。見返したらV