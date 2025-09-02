大分県中津市の集合住宅の一室で火事があり、この部屋に住む女性が全身にやけどを負い病院に搬送されました。 火事があった現場 火事があったのは中津市是則にある木造平屋建ての集合住宅の一室です。 警察と消防によりますと1日午後6時ごろ近くに住む人から「建物から白い煙が出ている」「人が燃えている」などと通報がありました。 火事があった現場 火はおよそ50分後に消し止められましたが